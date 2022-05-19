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02:11 (мск), источник: Известия

Матвиенко прокомментировала возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО негативно повлияет на политическую стабильность в Европе, сказала в интервью «Известиям» в четверг, 19 мая, спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

Источник: Известия

«Конечно же, вступление этих стран в НАТО негативно скажется и на политическом состоянии Европы. Не добавит ей стабильности. Потому что ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет. И мы, и все ценили такую позицию», — заявила она.

При этом Матвиенко не исключила, что это решение принято не самостоятельно, а под внешним давлением.

«На мой взгляд, нынешнее решение не суверенное, принятое, безусловно, под давлением коллективного Запада, в первую очередь США и НАТО. Уж очень быстро оно прокручивается. По такому серьезнейшему, существенному вопросу даже не сочли необходимым провести референдум — спросить мнение граждан этих стран», — отметила спикер СФ.

Матвиенко напомнила, что в ближайшее время в Мадриде состоится сессия НАТО, где предполагается одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление.

Она подчеркнула также, что РФ всегда выступала за то, чтобы зона Балтийского моря была зоной мира, стабильности и взаимовыгодного сотрудничества.

Диалог, по ее мнению, будет возможен после завершения спецоперации на Украине. Однако он должен выстраиваться на равных, отметила Матвиенко.

«Мы по-прежнему открыты для диалога. Но не по придуманным кем-то правилам, а на основе международного права, взаимного уважения. К диалогу, который позволил бы обеспечить равную, неделимую, всеобщую безопасность на европейском континенте», — подчеркнула спикер СФ.

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