Матвиенко прокомментировала возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО

«Конечно же, вступление этих стран в НАТО негативно скажется и на политическом состоянии Европы. Не добавит ей стабильности. Потому что ранее Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет. И мы, и все ценили такую позицию», — заявила она.
«На мой взгляд, нынешнее решение не суверенное, принятое, безусловно, под давлением коллективного Запада, в первую очередь США и НАТО. Уж очень быстро оно прокручивается. По такому серьезнейшему, существенному вопросу даже не сочли необходимым провести референдум — спросить мнение граждан этих стран», — отметила спикер СФ.
Матвиенко напомнила, что в ближайшее время в Мадриде состоится сессия НАТО, где предполагается одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление.
Она подчеркнула также, что РФ всегда выступала за то, чтобы зона Балтийского моря была зоной мира, стабильности и взаимовыгодного сотрудничества.
«Мы по-прежнему открыты для диалога. Но не по придуманным кем-то правилам, а на основе международного права, взаимного уважения. К диалогу, который позволил бы обеспечить равную, неделимую, всеобщую безопасность на европейском континенте», — подчеркнула спикер СФ.