Глава Херсонской области заявил, что трансформирует регион в субъект России

«Мы смотрим на Российскую Федерацию как на свою страну. Сейчас мы — территория, подконтрольная Вооруженным силам, но в дальнейшем она будет трансформирована как субъект федерации, будет Херсонская область Российской Федерации», — сказал Сальдо на встрече с представителями муниципалитетов области. Встреча опубликована в официальном Telegram-канале администрации области.
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.