Украсть ноу-хау. Яркие истории промышленного шпионажаКража коммерческой тайны, или промышленный шпионаж — неотъемлемая часть истории человеческого общества
Фоторепортажи
12Северная Корея борется с «неизвестной лихорадкой»
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
17:23 (мск), источник: © РИА Новости

Глава Херсонской области заявил, что трансформирует регион в субъект России

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион в дальнейшем будет трансформирован в субъект Российской Федерации.

Источник: © РИА Новости

«Мы смотрим на Российскую Федерацию как на свою страну. Сейчас мы — территория, подконтрольная Вооруженным силам, но в дальнейшем она будет трансформирована как субъект федерации, будет Херсонская область Российской Федерации», — сказал Сальдо на встрече с представителями муниципалитетов области. Встреча опубликована в официальном Telegram-канале администрации области.

Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. А Сальдо подчеркнул, что регион уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.

Во время загрузки произошла ошибка.
 'Грязные, оборванные, испуганные'. Как сдавался гарнизон 'Азовстали'
Французы назвали выступление Зеленского на Каннском кинофестивале позором
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь