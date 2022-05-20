Небензя заявил, что Украина расплачивается за поставки оружия зерном

Небензя вчера, 19 мая, выступил на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном продовольственной безопасности. Постпред РФ призвал коллег из ЕС и США объяснить, как поставки оружия Украине «способствуют укреплению глобальной продовольственной безопасности». Он задался вопросом, куда идут поставки украинского зерна.
«У нас есть обоснованные подозрения, что зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемые Западом вооружения», — уверен Василий Небензя (цитата по ТАСС).
Представитель ЕС при ООН Олаф Скуг назвал озвученную российским дипломатом версию дезинформацией. «То, что мы сегодня слышали от России по поводу некой схемы Запада “зерно за оружие” — это еще один элемент к длинному списку дезинформации», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Глава МИД Румынии Богдан Ауреску также назвал обвинения России ложными и подлыми, передает ТАСС.
С 24 февраля Россия проводит военную операцию на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что РФ «взяла в заложники» снабжение продовольствием украинцев и людей из других стран. Василий Небензя назвал эти обвинения ложными. По его словам, до конца года Россия может предложить для экспорта 25 млн тонн зерна. ООН призывала открыть доступ к морским портам на Украине, российский МИД в ответ сказал, что сначала нужно снять санкций с российского экспорта. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет экспортировать продовольствие в ущерб внутреннему рынку.