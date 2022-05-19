Небензя: глобальный продовольственный кризис начался гораздо раньше конфликта на Украине

«Давайте вспомним, что угроза мирового продовольственного кризиса возникла не в этом году. О возможности голода библейского масштаба и идеальном шторме участвующий в нашем заседании исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН объявил еще в 2020 году, — сказал он. — Тогда критическим угрозам в сфере продовольственной безопасности подвергались около 155 млн человек в 55 странах».
Политизация энергетического сотрудничества способствовала продовольственному кризису, заявил постпред.
По словам российского постпреда, важным фактором, повлиявшим на ухудшение ситуации с продовольствием в мире, стал «навязываемый всему миру скачкообразный переход к зеленой энергетике вместо продуманного плавного энергоперехода, а также откровенная политизация энергетического сотрудничества ряда стран». «В итоге — безрассудный отказ от энергопроектов и резкий взлет цен на энергоносители», — констатировал Небензя.
«Котировки нефти в 2020—2022 годах выросли более чем на 22%, а это — солярка для сельхозтехники, бензин для агроперевозчиков, электричество для пищепрома», — отметил постпред РФ при ООН.
Запад и Украина пытаются обвинить в глобальном продовольственном кризисе Россию, но это абсолютно лукавая картина, заявил Небензя.
«Самой заметной тенденцией последнего времени в эволюции политической культуры в западных государствах стало стремление сваливать все проблемы на Россию. После начала специальной военной операции на Украине отмечается едва ли не квантовое ускорение в продвижении установок на то, что во всем виновата Москва. Сюжеты, связанные с продовольственной безопасностью, стали при этом одними из лидеров среди обвинений в адрес нашей страны», — сказал он.
«Послушать вас, господа, так мы будто хотим заморить всех голодом, а вы с украинцами только якобы о том и печетесь, как бы спасти жизни голодающих. Картина вроде бы складная, но абсолютно лукавая», — добавил Небензя.
Запад раздувает собственную «войну по доверенности» с Россией на Украине, взяв в заложники развивающийся мир, заявил Небензя.
«В контексте активно раздуваемой вами вашей собственной “войны по доверенности” с Россией на Украине вы по сути взяли в заложники весь развивающийся мир, действительно подталкивая его к грани голода», — сказал он.
Спекуляции на западных фьючерсных рынках
Россия отмечает спекуляции на западных фьючерсных рынках продовольственных продуктов, заявил постпред.
Он отметил, что в последнее время «рекордно подскочили цены на газ», несмотря «на наращивание Россией поставок».
Прямое следствие — беспрецедентное повышение цен на минеральные удобрения уже в декабре 2021 года. Растет цена на удобрения — увеличивается стоимость зерна.
Василий Небензяпостоянный представитель РФ при ООН
«Существенной частью проблемы являются спекуляции на западных фьючерсных рынках пищевых продуктов, что также способствовало росту цен на сырье, включая пшеницу, кукурузу и зернобобовые», — констатировал российский дипломат.
Выход судов из Черного моря
Украинские власти уклоняются от сотрудничества по безопасному выходу судов из Черного моря, хотя Россия предлагает такие возможности, заявил Небензя.
«Вооруженные силы России ежедневно открывают гуманитарный коридор, представляющий собой безопасную полосу движения судов в юго-западном направлении от территориальных вод Украины, — сказал он. — Киев же всячески уклоняется от взаимодействия с представителями иностранных государств-судовладельцев в решении вопроса безопасного выхода заблокированных судов в район сбора».
«Также сохраняется опасность для мореплавания и инфраструктуры сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств, — продолжил Небензя. — Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасного гражданского судоходства в Черном и Азовском морях. Эту информацию мы каждый день доводим, в том числе до руководства ООН. Украина же, как вы видите, таких усилий не предпринимает. Понятно, что без решения этого вопроса говорить о возможности вывоза украинского зерна морем не приходится».
Экспортируемое украинское зерно идет не нуждающимся странам, а закачивается в хранилища Евросоюза, возможно, в качестве оплаты за поставки оружия, заявил Небензя.
«Возникает логичный вопрос: куда идут эти поставки [украинского зерна]? Какое отношение они имеют к обеспечению продовольственной безопасности в мире? — сказал Небензя. — У нас есть обоснованные подозрения, что зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемые Западом вооружения».
Экспорт зерна из портов Украины заблокирован в результате действий Киева, а не Москвы, заявил постпред.
«Вы утверждаете, что мы якобы блокируем возможность вывоза сельхозпродукции из Украины морским путем, — сказал он. — Однако правда в том, что именно Украина, а не Россия, продолжает блокировать в портах Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного 75 иностранных судов из 17 государств и именно Украина заминировала акваторию. Как тут вести речь о вывозе зерна?».
«И что бы вы здесь сегодня ни говорили, изменить эту ситуацию, господа, можете только вы», — добавил Небензя.
Россия может с 1 августа и до конца года предложить на экспорт 25 млн тонн зерна через порт Новороссийска, заявил постпред.
По словам Небензи, РФ «продолжает оставаться ответственным поставщиком как продовольствия, так и энергоресурсов».
«У нас в этом году намечается рекордный урожай пшеницы. В этой связи можем с 1 августа и до конца года предложить на экспорт 25 млн тонн зерна через порт в Новороссийске», — указал он.
«Можно обсуждать и другие закупки, в том числе имея в виду, что с июня по декабрь потенциал экспортных поставок удобрений составит не менее 22 млн тонн. Но если вы не хотите снимать свои по собственному почину введенные санкции, то почему вы обвиняете в продовольственном кризисе нас? Почему от ваших безответственных геополитических игр должны страдать беднейшие страны и регионы?» — подчеркнул дипломат, обратившись к представителям западных стран. По его словам, в сложившихся условиях попытки «безосновательно переложить» на РФ вину за ухудшение ситуации с продовольствием в мире «не просто абсурдны, но кощунственны».
Запад пытается сломать хребет российской экономики, заявил постпред.
Российский постпред подчеркнул, что представители западных стран на заседании СБ ООН «не сказали об односторонних незаконных экономических санкциях, удушающих целый ряд государств». «Правда же, господа, состоит в том, что вы слишком увлеклись тщетными потугами во что бы то ни стало сломать хребет российской экономики, изолировать нашу страну», — подчеркнул Небензя.
«Я не говорю сейчас о неизбежных разрушительных последствиях для ваших собственных экономик. В конце концов, мы не можем ничего поделать с вашим маниакальным стремлением добровольно прострелить себе ногу или даже обе ноги. За последствия этой политики на ваших внутренних рынках вам предстоит держать ответ перед собственными налогоплательщиками и избирателями», — указал постпред РФ.