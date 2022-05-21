Эрдоган: Турция поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО при их единогласии с Анкарой

«Президент Эрдоган заявил, что Турция искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО и что вопрос, касающийся заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО, заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции. Президент Эрдоган заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, [Анкара] не отнесется положительно к членству этих стран в НАТО», — сказали журналистам в канцелярии турецкого президента.
Столтенберг, в свою очередь, заявил о необходимости урегулировать обеспокоенность Турции в сфере безопасности.
Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф в среду официально вручили Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО.
Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции.
Эрдоган заявил 18 мая, что в Анкаре не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает таковой.
Аналогичное заявление он сделал 16 мая, отметив, что выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО в связи с отказом этих стран выдать Турции лиц, причастных к деятельности РПК. Тогда же Эрдоган посоветовал представителям скандинавских стран, планирующим посетить Анкару, чтобы убедить ее поддержать их во вступлении в НАТО, не утруждать себя такими поездками.