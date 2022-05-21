В Корнуолле нашли таинственный неолитический каменный круг Таинственный каменный круг был обнаружен в центре доисторического ритуального места
Фоторепортажи
16Праздничный салют в честь Дня Победы
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
20:26 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган: Турция поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО при их единогласии с Анкарой

АНКАРА, 21 мая. /ТАСС/. Турция поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если Стокгольм и Хельсинки ясно продемонстрируют, что они солидарны с Турцией в связи с ее обеспокоенностью в сфере безопасности. Об этом заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Источник: Reuters

«Президент Эрдоган заявил, что Турция искренне поддерживает политику открытых дверей НАТО и что вопрос, касающийся заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО, заключается в отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции. Президент Эрдоган заявил, что если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, [Анкара] не отнесется положительно к членству этих стран в НАТО», — сказали журналистам в канцелярии турецкого президента.

Столтенберг, в свою очередь, заявил о необходимости урегулировать обеспокоенность Турции в сфере безопасности.

При этом Эрдоган подчеркнул, что Анкара искренне поддерживает политику открытых дверей альянса.

Послы Финляндии и Швеции при НАТО Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф в среду официально вручили Столтенбергу заявки на вступление их государств в НАТО.

Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции.

При этом российский лидер заметил, что расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции не создает непосредственной угрозы РФ, так как у Москвы нет проблем с этими странами.

Эрдоган заявил 18 мая, что в Анкаре не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает таковой.

Аналогичное заявление он сделал 16 мая, отметив, что выступает против вступления Финляндии и Швеции в НАТО в связи с отказом этих стран выдать Турции лиц, причастных к деятельности РПК. Тогда же Эрдоган посоветовал представителям скандинавских стран, планирующим посетить Анкару, чтобы убедить ее поддержать их во вступлении в НАТО, не утруждать себя такими поездками.

Во время загрузки произошла ошибка.
 По легенде, на создание этого чуда инженерной мысли Шухова вдохновила уборщица
Работы над будущим бомбардировщиком велись в предельно напряженном ритме, люди практически не имели выходных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь