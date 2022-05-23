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10:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Польша досрочно отказалась от российского газа

Правительство Польши досрочно разорвало соглашение на поставку газа из России. Окончательно отказаться от поставок страна планировала в конце года. В рамках соглашения, рассчитанного на 2022 год, Польша могла получать из России до 10 млн куб. м газа ежегодно.

Источник: Reuters

О принятом решении объявил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский. Он уточнил, что польское правительство еще 13 мая приняло резолюцию о разрыве соглашения с правительством России, подписанного в 1993 году.

«Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», — сказал Наимский в эфире Польского радио (цитата по ТАСС).

Он добавил, что польский участок газопровода Ямал—Европа, по которому велась транспортировка газа из России, можно использовать для поставок из Германии. Также по этому участку будут транспортировать газ в саму Польшу. «Этот участок инфраструктуры передачи газа является собственностью компании EuroPolGaz. Оператором этого участка, как и всей системы передачи газа в Польше, является GAZ-Sistem», — уточнил Петр Наимский (цитата по «РИА Новости»).

26 апреля власти Польши отказались платить за российский газ в рублях как того требовал Владимир Путин. С 27 апреля «Газпром» остановил поставки газа польской компании PGNiG. Российская компания утверждала, что Польша продолжила покупать газ через Германию, но 4 мая «Газпром» сообщил, что ФРГ перестала поставлять газ из России в Польшу.

11 мая правительство РФ ввело контрсанкции против компании EuRoPol GAZ. Это совместное предприятие «Газпрома» и польской компании PGNiG, владеющее польским участком газопровода Ямал—Европа. 12 мая «Газпром» сообщил, что больше не будет использовать польский участок. В тот же день Польша сказала о готовности отключиться от газопровода. Отказываться от российских энергоносителей стали в рамках санкций в ответ на военную операцию РФ на Украине.

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