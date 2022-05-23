МИД: Россия вернется к переговорам с Украиной при «конструктивном подходе Киева»

«Это не наша инициатива заморозить нынешние переговоры и поставить все на паузу. Мы будем готовы возвратиться, как только Украина проявит конструктивную позицию и предоставит, по крайней мере, реакцию на переданные ей предложения», — отметил Руденко (цитата по «РИА Новости»).
По словам дипломата, Москва ориентируется только на официальную реакцию киевских властей. Таким образом он прокомментировал заявление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка. Он подчеркивал, что Киев исключает любое соглашение с Москвой, «предусматривающее признание новых территориальных реалий».
Руденко ранее заявил, что Киев фактически вышел из переговоров с Москвой. Украинская сторона также не ответила на предложения Москвы, которые МИД передал в середине апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о мирном соглашении не продвигаются, потому что Киев не хочет продолжать их.
Переговоры России и Украины начались через несколько дней после начала спецоперации. С конца февраля представители сторон провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что дипломатическое решение конфликта может быть только при «незамедлительном завершении боевых действий со стороны России и выводе военнослужащих».