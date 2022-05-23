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21:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган заявил о неучастии Турции в «шоу по Украине»

Вместо того, чтобы участвовать в «шоу по урегулированию ситуации на Украине», Анкара оказала Киеву конкретную поддержку, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом Турция продолжает развивать свои отношения с Россией, отметил Эрдоган.

Источник: Reuters

«Вместо шоу, которые не способствовали урегулированию украинского кризиса, мы приложили самые искренние усилия для прекращения огня и установления мира», — заявил президент Турции по итогам заседания правительства (цитата по ТАСС). Анкара оказала Киеву «серьезную, конкретную и полезную помощь», отметил Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы смело выразили свою позицию России», — заявил он.

После начала специальной военной операции России на Украине Турция пытается стать посредником между Москвой и Киевом. В частности президент Турции неоднократно предлагал организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

11 апреля Эрдоган заявил, что Турция будет прилагать усилия для урегулирования конфликта между Россией и Украиной, отметив, что они должны решить свои разногласия путем переговоров. 30 апреля Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готова оказать поддержку работе гуманитарной контактной группе под эгидой ООН по Украине.

Мария Федотова

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