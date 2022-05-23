Латвия заявила о планах разместить у себя дополнительные войска НАТО

По его словам, на саммите Организации Североатлантического договора, который пройдет в июне в Мадриде, Рига планирует потребовать разместить дополнительные войска и усилить восточный фланг альянса.
«Мы ожидаем присутствия у себя войск НАТО в масштабе бригады. На уровне, который может сдерживать Россию», — уточнил политик.
Ранее страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) и Польша попросили НАТО развернуть больше сил на их территории из-за якобы существующей «угрозы» России. Кроме того, в НАТО высказали предложение развернуть при наличии «угрозы» контингенты численностью по 20 тысяч человек.
Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля.