The Times: Британия и США стали искать альтернативу GPS

Как заявил британский замминистра обороны Джереми Куин, правительству Соединённого Королевства «необходимо проявлять бдительность» перед лицом этой угрозы. Он также отметил, что Москва якобы предпринимала активные попытки глушения сигнала GPS на территории Украины после начала военной спецоперации.
«Существует целый ряд возможностей, которые используются обеими сторонами. Мы должны извлечь из этого уроки и продолжать работу над собственными инновациями в этой области», — подчеркнул Куин в беседе с изданием.
По данным издания, Лондон мог бы обеспечить работу альтернативной системы навигации с помощью низкоорбитальной спутниковой группировки, которую создаёт компания OneWeb. Кроме того, правительство ведёт переговоры с американской NextNav о том, чтобы развернуть в Лондоне и Манчестере систему навигации, использующую только сигнал наземных станций. Компания заявляет, что сигнал её оборудования в несколько раз сильнее спутникового сигнала GPS и его гораздо тяжелее заглушить.
«Мы сотрудничаем с федеральным правительством США, чтобы попытаться создать систему, которая в случае необходимости сможет заменить GPS в связи с угрозой, которой подвергается GPS со стороны России и других [стран]», — заявил изданию глава NextNav Ганеш Паттабираман.
Как сообщал Лайф, ранее эксперт Роман Гусаров объяснил, почему в России невозможно отключить GPS. По его словам, в таком случае пострадает не только территория РФ, но и сопредельные страны. А в этом ни сама система, ни США, которые её контролируют, не заинтересованы.