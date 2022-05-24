В Молдавии задержан бывший президент Игорь Додон

«Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа», — сообщила журналистам пресс-секретарь молдавской генпрокуратуры Марианна Кёрпек (цитата по «Интерфаксу»).
Она уточнила, что обыски прошли в общей сложности в 12 помещениях, в том числе в офисе молдавско-российского делового союза, который экс-президент создал и возглавил в феврале этого года. Полиция также изучает недвижимое имущество, принадлежащее посредникам политика.
Генпрокуратура Молдавии 18 мая возбудила уголовное дело против Додона, заподозрив его в получении взятки от бизнесмена Владимира Плахотнюка. Поводом послужили видеозаписи от 2019 года. На видео Плахотнюк пытался передать Игорю Додону, в то время действующему президенту, черный пакет. Политик пакет не брал, но сказал: «Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу, потому что завтра у меня в пять часов вылет. В понедельник он должен выплатить зарплаты». После публикации видео началось расследование, но прокуратура не нашла состава преступления. Додон отрицает все обвинения.