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13:03 (мск), источник: Ведомости

Песков объяснил выбор Путиным кандидата на пост главы МЧС

Президент России Владимир Путин предложил назначить Александра Куренкова главой МЧС, потому что хорошо знает его лично, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

«Путин хорошо лично знает Куренкова и выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», — пояснил Песков.

На вопрос, почему президент так долго не назначал никого на пост главы МЧС, Песков ответил, что Путин предложил кандидатуру, как только посчитал это целесообразным. Пока что у Кремля нет точных планов, как Путин представит кандидата в министры в Совете Федерации 25 мая — лично или по видеосвязи.

Накануне Путин предложил назначить главой МЧС Александра Куренкова.

ТАСС со ссылкой на источник писал, что Куренков раньше работал в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Источники РБК рассказали, что он занимал должность старшего адъютанта Путина.

Экс-руководитель управления президента по внутренней политике, политолог Константин Костин рассказал «Ведомостям», что Куренков работал в ФСО вместе с предыдущим главой МЧС Евгением Зиничевым.

Зиничев погиб 8 сентября 2021 г. в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. МЧС сообщило, что Зиничев погиб, спасая жизнь человека во время учений. Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.

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