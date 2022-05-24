Госдума запретила водителям с судимостью работать в такси

Как отмечается в документе, запрет будет действовать для водителей автобусов, трамваев, троллейбусов, имеющих неснятую или непогашенную судимость, за преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества, являющиеся в соответствии с УК РФ тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.
Для водителей такси указан такой же перечень преступлений, при этом расширенный такими преступлениями, как убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Однако запрет работать водителями такси коснется граждан, осужденных не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и имеющих судимость за преступления средней тяжести.
Отмечается, что закон распространяет свои положения на иностранцев -но не на всех, а на тех, кто является гражданами государств, являющихся членами ЕАЭС. Для прочих иностранцев вне союза ограничения не вводятся, поскольку при наличии судимости за преступления таких категорий они не могут получить разрешение на работу в России или патент.
Также, как отмечают в пояснительной записке авторы инициативы, проведенный анализ уголовного законодательства стран-членов ЕАЭС показал несоответствие в критериях отнесения преступлений к той или иной категории, поэтому с учетом выявленных различий предлагается устанавливать соответствие преступлений, предусмотренных УК РФ и законодательством других стран, в порядке, определенном правительством РФ.
Кроме того, поясняется, что работающим в настоящее время водителям такси, автобусов, троллейбусов и трамваев нужно будет представить работодателю справку о наличии или отсутствии судимости до 1 марта 2023 года.
Трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, будут подлежать прекращению. Нормы также касаются трудовых договоров с гражданами стран — членов ЕАЭС.
Госдума на заседании во вторник также приняла в третьем чтении сопутствующие поправки в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.