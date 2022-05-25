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06:19 (мск), источник: Газета.Ру

Reuters: Франция заверила Украину, что она станет частью Евросоюза

Государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что Украина в конечном итоге станет частью Евросоюза, передает Reuters.

Источник: AP 2022

«Я убежден, что Украина будет частью Европейского Союза. Мы знаем, что это требует времени, и в это время мы не можем позволить себе просто ждать», — сказал он.

Бон добавил, что следующим шагом будет обсуждение деталей инициативы с европейскими партнерами.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил создать «европейское политическое сообщество», которое создаст новую структуру, позволяющую более тесно сотрудничать со странами, стремящимися к членству в ЕС.

Ранее Бон заявил, что вступление Украины в Европейский союз — это долгий процесс, который может занять и 15, и 20 лет.

Он считает, что на время этого долгого процесса Евросоюз мог бы предложить Украине и другим странам, желающим к нему присоединиться, какие-то привилегии.

Камила Туркина

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