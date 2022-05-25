06:19 (мск), источник: Газета.Ру
Reuters: Франция заверила Украину, что она станет частью Евросоюза
Государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что Украина в конечном итоге станет частью Евросоюза, передает Reuters.
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«Я убежден, что Украина будет частью Европейского Союза. Мы знаем, что это требует времени, и в это время мы не можем позволить себе просто ждать», — сказал он.
Бон добавил, что следующим шагом будет обсуждение деталей инициативы с европейскими партнерами.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее предложил создать «европейское политическое сообщество», которое создаст новую структуру, позволяющую более тесно сотрудничать со странами, стремящимися к членству в ЕС.
Ранее Бон заявил, что вступление Украины в Европейский союз — это долгий процесс, который может занять и 15, и 20 лет.
Он считает, что на время этого долгого процесса Евросоюз мог бы предложить Украине и другим странам, желающим к нему присоединиться, какие-то привилегии.
Камила Туркина