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10:28 (мск), источник: Коммерсантъ

NYT: США укрепляют оборону Тайваня на фоне украинских событий

Американская сторона рассчитывает реализовать на территории Тайваня так называемую стратегию дикобраза, предполагающую усиленную милитаризацию Китайской Республики для увеличения военных издержек потенциального агрессора, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США. Уточняется, что в качестве государства, со стороны которого официальные лица США ожидают возможное нападение на Тайвань, рассматривается КНР, из-за чего армия Китайской Республики вооружается для ведения асимметричной войны.

Источник: Reuters

Как отметили анонимные собеседники издания, причиной для комплексной перестройки системы обороны Тайваня и расширения военного присутствия американских военных в республике стал конфликт на Украине, продемонстрировавший официальным лицам США способность относительно небольших по численности вооруженных сил противостоять широкомасштабным боевым действиям крупной армии.

По утверждению источников NYT, наращивая свое присутствие на территории частично признанного Тайваня, США старается «провести тонкую грань между сдерживанием и провокацией».

Они пояснили, что правительство США намерено предоставлять Тайваню разведданные в ходе потенциального конфликта с КНР, а также продавать истребители F-16, противокорабельные снаряды и боевые беспилотники.

В понедельник, 23 мая, американский президент Джо Байден заявил, что США готовы защитить Тайвань в случае вторжения КНР. В ответ на заявления Байдена и прочие действия американской стороны, свидетельствующие о фактическом дипломатическом сближении Тайваня и США, власти КНР выражают США «решительные протесты» и напоминают об обязательствах американской стороны соблюдать принципы «политики одного Китая». В соответствии с ней США не признает Тайвань и не имеет с ним дипломатических отношений.

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Андрей Сапожников

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