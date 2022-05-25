10:28 (мск), источник: Коммерсантъ
NYT: США укрепляют оборону Тайваня на фоне украинских событий
Американская сторона рассчитывает реализовать на территории Тайваня так называемую стратегию дикобраза, предполагающую усиленную милитаризацию Китайской Республики для увеличения военных издержек потенциального агрессора, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США. Уточняется, что в качестве государства, со стороны которого официальные лица США ожидают возможное нападение на Тайвань, рассматривается КНР, из-за чего армия Китайской Республики вооружается для ведения асимметричной войны.