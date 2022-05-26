Минэнерго Украины пригрозило Венгрии проблемами с нефтепроводом «Дружба»

20 мая экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в санкционном давлении на Россию перекрытие трубопровода «Дружба» стало бы переломным фактором. Он также призвал к солидарности европейские страны, особенно те, которые ранее заявляли о возможности экономического кризиса из-за антироссийских санкций.
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е г. для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрии, Чехословакии, Польши и ГДР. Его маршрут проходит от Самары до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).
Премьер министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что антироссийские санкции разрушают экономику страны и по действию схожи с атомной бомбой. Он заявил, что республика не примет экономически необоснованных решений Брюсселя, и если проблема с обеспечением продовольствием не будет решена, в Европу хлынет волна мигрантов, борющихся за выживание.
Орбан объяснил, что так правительство сможет принять меры для защиты страны в условиях надвигающего экономического кризиса. По его словам, ситуация на Украине ставит под угрозу энергосбережение, физическую и финансовую безопасность «экономики и семей».