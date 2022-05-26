Кулеба: ситуация в Донбассе еще хуже, чем о ней говорят

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на эфир, в котором украинский министр отвечал на вопросы граждан. Господин Кулеба также заявил, что мирных переговоров с Россией в настоящий момент не ведется.
О том, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плохая, господин Кулеба говорил еще на Всемирном экономическом форуме в Давосе 25 мая. По его словам, поставки на Украину реактивных систем залпового огня могут стать «ключом к изменению игры».
23 мая глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи Украине. 21 мая президент США подписал закон о выделении дополнительной финансовой помощи Киеву на рекордную сумму в $40 млрд.