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23:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Кулеба: ситуация в Донбассе еще хуже, чем о ней говорят

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в четверг, 26 мая, что военная ситуация на востоке страны «еще хуже, чем о ней говорят» и сейчас Киев нуждается в тяжелом вооружении.

Источник: AFP 2022

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на эфир, в котором украинский министр отвечал на вопросы граждан. Господин Кулеба также заявил, что мирных переговоров с Россией в настоящий момент не ведется.

О том, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плохая, господин Кулеба говорил еще на Всемирном экономическом форуме в Давосе 25 мая. По его словам, поставки на Украину реактивных систем залпового огня могут стать «ключом к изменению игры».

23 мая глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи Украине. 21 мая президент США подписал закон о выделении дополнительной финансовой помощи Киеву на рекордную сумму в $40 млрд.

Дарья Эрозбек

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