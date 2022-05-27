18:09 (мск), источник: © РИА Новости
Путин обсудил с канцлером Австрии ситуацию на Украине
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, стороны обсудили операцию на Украине.
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Путин обратил внимание канцлера Австрии, что Киеву следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обращено внимание на то, что украинской стороне следует как можно скорее разминировать порты для свободного прохода заблокированных судов», — говорится в сообщении.
Также Владимир Путин в ходе телефонного разговора информировал канцлера Австрии Карла Нехаммера о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей, сообщает пресс-служба Кремля.
«По просьбе Федерального канцлера Австрии президент России дал оценку ситуации в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса и информировал о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин указал канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины, сообщает пресс-служба Кремля.
«Указано на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Владимир Путин подтвердил канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру приверженность РФ соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию.
«Подтверждена приверженность России соблюдению контрактных обязательств по поставкам природного газа в Австрию», — говорится в сообщении.