В УПЦ заявили о сохранении отношений с Русской православной церковью

Украинская православная церковь (УПЦ) не разрывает отношения с Русской православной церковью (РПЦ), сообщил РБК председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.
«Собор еще раз проанализировал те документы, которые определяли статус УПЦ в предыдущие 30 лет, и подчеркнул, что ее статус есть статус независимой и самоуправляемой. Эта формулировка соответствует документу, который был выдан Патриархом московским Алексием Вторым еще в 1990 году», — сказал он, добавив, что соответствующие поправки были внесены в устав УПЦ.
«Тем более, что эти поправки соответствует тем вызовам, перед которым стоит сейчас украинское общество», — добавил он.
Митрополит подчеркнул, что статус независимой и самоуправляемой УПЦ имеет уже почти 30 лет. «Просто собор еще раз подчеркнул [этот статус], а духовное единство мы продолжаем поддерживать не только с РПЦ, но и другими православными церквями», — сказал он.
В РПЦ заявили, что им не поступало никаких официальных обращений от УПЦ об отделении, и Церковь не может «реагировать на информацию, получаемую из прессы и из интернета».
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в Telegram, что в настоящее время сложилась ситуация, при которой «внешние силы пытаются разрушить единство Русской православной церкви, было бы с нашей стороны в высшей степени безответственно входить в детальное комментирование решений, принимаемых в самоуправляемой Украинской православной церкви».
«Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития. Украинская православная церковь находится в очень тяжелом положении и испытывает давление с различных сторон: со стороны властей, раскольников, националистически настроенных представителей определенной части общественности, со стороны средств массовой информации», — написал Легойда.
27 мая УПЦ объявила о «полной самостоятельности и независимости», решение было принято на собрании епископов, священников, монахов и мирян. Собрание инициировал 12 мая синод, чтобы обсудить проблемы церкви, в том числе связанные с проведением на Украине российской военной операции.
Собор осудил боевые действия на Украине как нарушение заповеди «Не убий» и обратился к российскому руководству с просьбой «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие». Также синод не согласился с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу ситуации вокруг Украины.
УПЦ является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, ее возглавляет митрополит Онуфрий. После начала специальной военной операции в УПЦ призвали прекратить противостояние между украинским и российским народами. Священники некоторых епархий перестали поминать патриарха Кирилла в своих проповедях — глава РПЦ после этого упрекнул их в слабости: «Сегодня не поминаем патриарха, потому что страшно, а ведь завтра кто-то может потребовать большего». По мнению патриарха, конфликт между Россией и Украиной разжигают внешние силы, пытаясь разделить «один народ».
В марта депутаты украинской партии «Голос» внесли в Верховную раду законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории страны и изъятии ее имущества. В УПЦ назвали данный шаг незаконным.