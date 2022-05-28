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12:54 (мск), источник: РБК

Путин отменил верхний возрастной предел для контрактников

Президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Закон вступает в силу со дня опубликования. Ранее контракт могли заключать российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Теперь это ограничение снимается: заключить контракт с российской армией можно до окончания трудоспособного возраста (до возраста выхода на пенсию — после окончания реформы он составит 65 лет для мужчин и 60 для женщин).

Поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» были внесены в Госдуму 20 мая. Их авторы — бывший замминистра обороны, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов (оба — депутаты от «Единой России»).

Авторы поправок посчитали, что для применения высокоточного оружия, вооружения и военной техники нужны высокопрофессиональные специалисты, а «таковыми они становятся к 40−45 годам».

25 мая Госдума одобрила проект в трех чтениях; следом — десять минут спустя — Совет Федерации.

После принятия закона обеими палатами парламента замглавы Минобороны Николай Панков заявил, что он позволит привлечь в армию водителей, фельдшеров и поваров, что «вообще в сегодняшнем тренде». С его слов, на практике контракты будут заключать с россиянами и иностранцами не старше 50 лет — до такого возраста рядовые и сержанты числятся в запасе. Панков сообщил, что в десантные войска возрастных контрактников не возьмут из-за особых требований по здоровью.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что России надо укреплять Вооруженные силы: «Наш верховный главнокомандующий все делает для того, чтобы армия побеждала и проявляла свою эффективность».

Документ внесли в Госдуму на фоне российской военной операции на Украине, о начале которой власти объявили 24 февраля. Изначально в Минобороны подчеркивали, что в ней участвуют только контрактники; однако 9 марта в ведомстве признали, что «обнаружилось несколько фактов» присутствия срочников в рядах военных на территории соседней страны. Путин поручил прокурорам провести проверку, по состоянию на конец марта о ее результатах не сообщалось.

Наталия Анисимова

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