Путин отменил верхний возрастной предел для контрактников

Закон вступает в силу со дня опубликования. Ранее контракт могли заключать российские граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Теперь это ограничение снимается: заключить контракт с российской армией можно до окончания трудоспособного возраста (до возраста выхода на пенсию — после окончания реформы он составит 65 лет для мужчин и 60 для женщин).
Поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе» были внесены в Госдуму 20 мая. Их авторы — бывший замминистра обороны, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов (оба — депутаты от «Единой России»).
25 мая Госдума одобрила проект в трех чтениях; следом — десять минут спустя — Совет Федерации.
После принятия закона обеими палатами парламента замглавы Минобороны Николай Панков заявил, что он позволит привлечь в армию водителей, фельдшеров и поваров, что «вообще в сегодняшнем тренде». С его слов, на практике контракты будут заключать с россиянами и иностранцами не старше 50 лет — до такого возраста рядовые и сержанты числятся в запасе. Панков сообщил, что в десантные войска возрастных контрактников не возьмут из-за особых требований по здоровью.
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что России надо укреплять Вооруженные силы: «Наш верховный главнокомандующий все делает для того, чтобы армия побеждала и проявляла свою эффективность».
Документ внесли в Госдуму на фоне российской военной операции на Украине, о начале которой власти объявили 24 февраля. Изначально в Минобороны подчеркивали, что в ней участвуют только контрактники; однако 9 марта в ведомстве признали, что «обнаружилось несколько фактов» присутствия срочников в рядах военных на территории соседней страны. Путин поручил прокурорам провести проверку, по состоянию на конец марта о ее результатах не сообщалось.