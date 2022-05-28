Экс-президент Украины Петр Порошенко во второй раз попытался выехать из страны

«Выехал на встречку, чтобы объехать очередь и был остановлен патрульными», — заявил собеседник канала.
27 мая погранслужба Украины сообщала, что Порошенко попытался выехать с Украины в Польшу.
Пятый президент Украины Петр Порошенко находится под следствием по делу о государственной измене. Власти Украины заподозрили Порошенко в госизмене в начале октября 2021 года, когда были распространены записи, касающиеся дела бывшего главы оппозиционной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. В правоохранительных органах считают, что эти записи доказывают «вину бывшего президента республики в госизмене и его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса».