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14:20 (мск), источник: Газета.Ру

Экс-президент Украины Петр Порошенко во второй раз попытался выехать из страны

Бывший президент Украины Петр Порошенко во второй раз попытался выехать с Украины через пропускной пункт Рава-Русская. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник: AP 2022

«Выехал на встречку, чтобы объехать очередь и был остановлен патрульными», — заявил собеседник канала.

27 мая погранслужба Украины сообщала, что Порошенко попытался выехать с Украины в Польшу.

Пятый президент Украины Петр Порошенко находится под следствием по делу о государственной измене. Власти Украины заподозрили Порошенко в госизмене в начале октября 2021 года, когда были распространены записи, касающиеся дела бывшего главы оппозиционной партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. В правоохранительных органах считают, что эти записи доказывают «вину бывшего президента республики в госизмене и его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса».

Данила Титоренко

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