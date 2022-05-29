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22:23 (мск), источник: © РИА Новости

Россия не отрежет путь к диалогу с Европой, заявил Лавров

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россия не отрезает путь к диалогу с Европой, но будет судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«Теперь мы стали больше понимать, что происходило, чем была вызвана “эйфория” после окончания “холодной войны” и исчезновения Советского Союза. Тогда все заговорили про общечеловеческие ценности, общую судьбу Европы от Атлантики до Урала и Тихого океана. Это были красивые слова. Как только дело доходило до реальных шагов по воплощению в жизнь этих лозунгов, у Европы проявлялось отторжение», — сказал Лавров в интервью французскому телеканалу «TF1».

«Не хотим сказать, что путь к возобновлению диалога отрезан. Но будем судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам», — отметил министр.

По его словам, Россия извлекла серьезный урок.

«В этом смысле ситуация поменялась по сравнению с окончанием “холодной войны”, — добавил Лавров.

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