Россия не отрежет путь к диалогу с Европой, заявил Лавров

«Теперь мы стали больше понимать, что происходило, чем была вызвана “эйфория” после окончания “холодной войны” и исчезновения Советского Союза. Тогда все заговорили про общечеловеческие ценности, общую судьбу Европы от Атлантики до Урала и Тихого океана. Это были красивые слова. Как только дело доходило до реальных шагов по воплощению в жизнь этих лозунгов, у Европы проявлялось отторжение», — сказал Лавров в интервью французскому телеканалу «TF1».
«Не хотим сказать, что путь к возобновлению диалога отрезан. Но будем судить о европейских намерениях исключительно по практическим делам», — отметил министр.
По его словам, Россия извлекла серьезный урок.
«В этом смысле ситуация поменялась по сравнению с окончанием “холодной войны”, — добавил Лавров.