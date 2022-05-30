19:07 (мск), источник: Ведомости
Китайские ВВС вошли в зону ПВО Тайваня в беспрецедентном количестве
Сама зона значения не имеет, но этот акт говорит о нарастающем недовольстве Пекина.
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30 мая 30 боевых самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, сообщило в своем Twitter министерство национальной обороны Китайской республики (официальное название Тайваня).
Отмечается, что впервые этих самолетов было так много — группа включала в себя два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, восемь истребителей J-11 и шесть J-16 (оба — развитие советских и российских Су-27 и Су-30), четыре J-10, два истребителя российского производства Су-35 и два Су-30, а также шесть специальных самолетов на базе транспортной машины Y-8). Самолеты ВВС НОАК залетают в эту зону практически ежедневно — 28 мая пролет совершили семь, а 29 мая — пять самолетов.
Сама по себе «опознавательная зона», при пересечении которой устанавливающая ее сторона требует себя уведомлять, — это юридически ничтожное понятие, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Она не влечет никаких обязательств, и у КНР есть та же проблема — они установили такую зону над Восточно-китайским морем, но ее игнорируют военные самолеты остальных стран. Более того, «опознавательная зона» тайваньской ПВО частично пересекает территорию материковой части КНР.
Поэтому, продолжает эксперт, значение имеет не сама зона, а то, что вокруг тайваньского воздушного пространства постоянно проводятся маневры ВВС и ВМС НОАК с целью истощения ограниченных ресурсов тайваньских ВВС, которым каждый раз приходится поднимать свои самолеты, а их у Тайваня меньше. И, наконец, создается ситуация, когда в один прекрасный день такие действия могут перерасти в реальную атаку, и всем сторонам приходится с этим считаться, поясняет Кашин.
Опознавательная зона Тайваня — самопровозглашенный артефакт, при нахождении в котором военные и гражданские самолеты должны отчитываться перед диспетчерами Тайбэя, ее границы совпадают с границами зоны управления гражданским воздушным движением Тайбэйского аэропорта, говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Китай действительно все активнее устраивает демонстрации в этой зоне из-за нарастания противостояния с США.
Сейчас речь может идти о реакции на заявление президента Джо Байдена, который на прошлой неделе пообещал военную поддержку Тайваню, но затем был уже не в первый раз поправлен сотрудниками администрации, говорит эксперт.