МИД России разработал план на случай эвакуации дипломатов

По его словам, власти нескольких стран, в которых повысился уровень русофобии, приняли меры, чтобы оградить посольства России от нападений экстремистов. Однако такие меры приняли не везде, отметил Иванов.
«Тем не менее, необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — заявил дипломат.
После начала спецоперации на Украине западные страны начали высылать часть российских дипломатов из своих столиц. МИД России принял зеркальные меры и выслал дипломатов недружественных стран из Москвы. Также послы России в США и Польше сообщили о блокировке счетов дипмиссий в этих странах. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявлял, что российские власти в ответ заблокировали счета польского посольства в Москве. Страны Прибалтики закрыли свои генконсульства в России, а Россия закрыла свои представительства в этих странах.