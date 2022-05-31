Патрушев заявил о переходе Польши к «захвату» Западной Украины

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что Польша уже начинает «захват» западных территорий Украины. Об этом он заявил в Казани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье, передает ТАСС.
«Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», — сказал Патрушев, отметив, что у Запада есть «особые планы» на украинские территории.
По его словам, западные партнеры Киева намерены «в корыстных интересах» воспользоваться сложившейся ситуацией.
В конце апреля директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявлял о разработке в Вашингтоне и Варшаве плана по установлению контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине. Ссылаясь на «поступившие в Службу внешней разведки России сведения», Нарышкин рассказал, что США и Польша намерены установить над отдельными территориями Украины «плотный военно-политический контроль». Первым этапом реализации этого плана, по мнению главы СВР, станет ввод польских и других иностранных войск в западную часть Украины.
После распада Австро-Венгерской империи осенью 1918 года обострился конфликт между поляками и украинцами на территории Галиции (соответствует территориям современных Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской областей Украины, а также югу Подкарпатского воеводства Польши). Бои шли между силами Польской Республики и Западно-Украинской Народной Республики, в том числе за Львов. В начале 1919 года в город была направлена миротворческая миссия Антанты для того, чтобы установить линию разграничения между воюющими сторонами и завершить конфликт. Она смогла добиться временного перемирия, однако позже военные действия возобновились. Активные столкновения начались в ноябре 1918 года и завершились летом 1919 года после вмешательства Румынии.
В конце марта президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о помощи украинцам, по которым граждане Украины, вынужденные покинуть страну из-за военных действий, смогут легально находиться в Польской Республике в течение 18 месяцев с 24 февраля. Это касается тех, кто собирается остаться в этой стране. Впоследствии им будет предоставлен временный вид на жительство.
В мае Дуда выразил надежду, что границ между Польшей и Украиной в будущем не будет, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле».
В качестве ответа на решения польского лидера президент Украины Владимир Зеленский в мае предложил предоставить полякам особый правовой статус и разработать соответствующий законопроект. Документ будет составлен по аналогии с польским законом о поддержке граждан Украины.
Отношения Варшавы и Киева прокомментировал бывший украинский президент Виктор Янукович, который в 2014 году бежал из страны. Он предупредил об опасности нынешнего «ситуативного сближения [Украины] с Польшей», которое, по его мнению, «грозит ситуацией, когда Украина вынуждена будет пойти на фактическое слияние с ней [Польшей]». Янукович считает, что в случае сближения с Варшавой на Украине произойдет полное уничтожение государственности, также страна может потерять «огромные территории на юге и востоке страны».