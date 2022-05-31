Крупные страны ЕС возражают против кандидатства для Украины, заявил Драги

По словам политика, в последние месяцы, «чтобы подсластить пилюлю», появились концепции замены статуса кандидата на формулировки, типа «принадлежность к общей европейской семье, сообществу, группе стран в ожидании… (вступления в ЕС, — Прим. ред.»).
«Считаю, что эти концепции неприемлемы для украинцев. Но на них еще с подозрением смотрят другие страны, которые годами стоят в очереди на вступление. Можно иметь статус кандидата, и мы можем его предоставить, но пока этого не предвидится из-за оппозиции со стороны других стран», — пояснил Драги.
Вместе с тем он допустил возможность организации ускоренного процесса к такому статусу, и Европейская комиссия представит в конце месяца посвященный этому вопросу доклад.
«ЕК достаточно благосклонно относится к такой перспективе», — заключил премьер.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на присоединение к ЕС, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник для начала переговоров, который Киев заполнил и отправил в Брюссель. В ЕК сообщили, что предоставят заключение уже в июне.
Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.