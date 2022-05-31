Право на тишину: штрафы за шум в ночное время будут увеличены На сколько и за что теперь могут штрафовать нарушителей тишины и в каких случаях жаловаться можно не только в полицию
Фоторепортажи
10Прием самбы: в Рио вернулся карнавал
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
18:35 (мск), источник: © РИА Новости

Крупные страны ЕС возражают против кандидатства для Украины, заявил Драги

РИМ, 31 мая — РИА Новости. Почти все крупные страны — члены ЕС выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в союз, заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам встречи лидеров организации.

Источник: AP 2022

По словам политика, в последние месяцы, «чтобы подсластить пилюлю», появились концепции замены статуса кандидата на формулировки, типа «принадлежность к общей европейской семье, сообществу, группе стран в ожидании… (вступления в ЕС, — Прим. ред.»).

«Считаю, что эти концепции неприемлемы для украинцев. Но на них еще с подозрением смотрят другие страны, которые годами стоят в очереди на вступление. Можно иметь статус кандидата, и мы можем его предоставить, но пока этого не предвидится из-за оппозиции со стороны других стран», — пояснил Драги.

Вместе с тем он допустил возможность организации ускоренного процесса к такому статусу, и Европейская комиссия представит в конце месяца посвященный этому вопросу доклад.

«ЕК достаточно благосклонно относится к такой перспективе», — заключил премьер.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на присоединение к ЕС, после чего получил от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опросник для начала переговоров, который Киев заполнил и отправил в Брюссель. В ЕК сообщили, что предоставят заключение уже в июне.

Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к союзу, но с этим согласны далеко не все. Так, министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Киев и Брюссель должны найти другой способ выстраивать отношения, не подразумевающий полноправного членства в ЕС.

Справка
Как скажется на ситуации на Украине вхождение Швеции и Финляндии в НАТОРоссия обещает дать ответ на официальные шаги Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО. Однако Москва намерена сделать это не сразу, а после оценки угроз, возникших в результате увеличения ее границ с альянсом почти вдвое
 Немец вернулся в Германию из России и пришел в ужас
В США заявили о 'стратегическом кошмаре' из-за вступления Финляндии в НАТО
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь