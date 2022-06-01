Песков: Россия не препятствует вывозу украинского зерна

По мнению господина Пескова, ожидающийся кризис связан, в частности, с введением «абсолютно незаконных» санкций в отношении России. Второй причиной он назвал действия украинскими властей, которые «заминировали подходы к черноморским портам и не отгружают оттуда пшеницу». По его словам, Россия «никак этому не препятствует».
На уточняющий вопрос о том, достигли ли Анкара и Москва каких-то договоренностей по вывозу зерна, пресс-секретарь ответил, что «точной договоренности нет». «Если Украина все-таки удосужится перейти к разминированию портов и обеспечению условий для безопасной навигации морской, то тогда Россия будет готова оказать содействие в проводке до международных вод судов, которые будут загружены зерном. Никаких препятствий Россия здесь не чинит», — утверждает он.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Германия говорила, что в украинских портах заблокировано 25 млн т зерна, ООН сообщала о 14 млн т. СМИ писали, что Евросоюз рассматривает запуск военно-морской миссии для вывоза зерна. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призывал сначала согласовать этот вопрос с Россией. Владимир Путин сказал, что готов содействовать вывозу зерна после снятия санкций.
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