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14:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган обвинил Германию, Францию и Нидерланды в поддержке террористов

Турция до сих пор не получила предложений, которые бы урегулировали ее обеспокоенность из-за планов Швеции и Финляндии вступить в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара обвиняет обе страны в поддержке Рабочей партии Курдистана, которую в Турции признали террористической организацией. По словам Эрдогана, террористов также поддерживают Германия, Франция и Нидерланды. Каких-либо доказательств этому он не привел.

Источник: Reuters

Реджеп Тайип Эрдоган поднял эту тему на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития. Он сказал, что НАТО — это «организация безопасности, а не организация по поддержке террористических организаций».

Они защищают эти террористические организации вместе с полициями Швеции, Финляндии, Германии, Франции и Нидерландов. Они маршируют с плакатами, на которых изображены главари террористических организаций.

Реджеп Тайип Эрдоган 
президент Турции (цитата по ТАСС)

Эрдоган посетовал, что некоторые страны отказывались продавать вооружение Турции, но при этом якобы «бесплатно вооружали террористов в Сирии». «Подобная практика не соответствует правовому государству. Это методы стран-террористов», — утверждает президент Турции.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО из-за российской военной операции на Украине. Против расширения альянса выступает Турция. Она заблокировала начало переговоров о принятии Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган требует от стран письменных гарантий, а также снятия санкций с поставок вооружения. Президент Турции остался недоволен переговорами с делегациями двух стран, прошедшими на текущей неделе.

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