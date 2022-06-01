14:53 (мск), источник: Коммерсантъ
Эрдоган обвинил Германию, Францию и Нидерланды в поддержке террористов
Турция до сих пор не получила предложений, которые бы урегулировали ее обеспокоенность из-за планов Швеции и Финляндии вступить в НАТО, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара обвиняет обе страны в поддержке Рабочей партии Курдистана, которую в Турции признали террористической организацией. По словам Эрдогана, террористов также поддерживают Германия, Франция и Нидерланды. Каких-либо доказательств этому он не привел.