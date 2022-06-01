Джонсон объяснил, почему не уйдет в отставку после скандала с вечеринками

По его словам, он «все еще здесь, потому что страна испытывает огромное экономическое давление» и реагирует на происходящее на Украине.
«Я много и долго думал об этом, и я просто не могу представить, как мой уход в отставку в нынешней ситуации может считаться ответственным решением», — подчеркнул британский премьер.
Газета Evening Standard ранее писала, что Джонсону может грозить вотум недоверия. Член палаты лордов Уильям Хейг заявил, что премьер теряет поддержку многих уважаемых сторонников партии консерваторов после парламентского доклада о его вечеринках на Даунинг-стрит в период локдауна в 2020 году. В нем говорилось, что председатель правительства на этих мероприятиях пил много алкоголя и демонстрировал «неуважение» к обслуживающему персоналу.
Он выразил мнение, что на предстоящей неделе или приблизительно в конце июня в Консервативной партии придут к проведению голосования.
На прошлой неделе Джонсон взял на себя ответственность за проведенные на Даунинг-стрит вечеринки во время локдауна в 2020 году. Политик выступил с речью перед началом заседания в Палате общин. Он признался, что «ненадолго» посетил эти мероприятия, чтобы поблагодарить своих коллег за их вклад в борьбу с пандемией коронавируса.