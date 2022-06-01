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17:14 (мск), источник: РБК

Кремль объяснил ротацией увольнение генералов МВД

Увольнение генералов МВД с высоких должностей связано с кадровой ротацией, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

Ранее об отставках в ведомстве сообщил РБК со ссылкой на выписку из указа президента России Владимира Путина, подлинность которой подтвердил близкий к МВД источник.

Глава государства уволил пять генералов и одного полковника 30 мая.

В частности, должностей лишились начальники управлений МВД по Владимирской и Ярославской областям генерал-майоры Василий Кукушкин и Андрей Липилин, начальник оперативного управления МВД генерал-майор Александр Удовенко, замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майор Юрий Инстранкин и первый замначальника экспертно-криминалистического центра МВД полковник полиции Эмиль Мусин.

Источник РБК также говорил, что их отставка связана с кадровой ротацией.

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