Байден пообещал поддержать быстрое расширение НАТО с учетом интересов союзников

«Президент Байден заявил о решительной поддержке усилий генерального секретаря Столтенберга по содействию быстрому процессу вступления, который учитывал бы интересы всех союзников в сфере безопасности», — указали в администрации американского лидера, добавив, что стороны поприветствовали заявки на вступление в состав организации Финляндии и Швеции.
Байден и Столтенберг также обсудили укрепление военного потенциала НАТО, «сдерживание России» и круг глобальных тем от изменений климата до безопасности в киберпространстве, поговорили о подготовке ожидаемого в конце июня саммита альянса в Испании.
Ранее генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс не будет диктовать Киеву условия для переговоров с Россией, но при этом должен помочь украинцам осуществить право на самооборону.