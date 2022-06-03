Антонов назвал новые санкции США подтверждением русофобской истерии

«Не удивлены новым ограничениям. Объявленные меры — очередное подтверждение русофобской истерии Вашингтона. Они находятся в одном ряду с попытками возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включая рост цен на топливо», — заявил Антонов.
Он отметил, что порочная ограничительная практика будет только усугублять состояние дел в мире. По мнению посла, такие действия приведут к новым перебоям в цепочках поставок, скажутся на продовольственной безопасности.
«Экономические “колебания” могут отразиться и на самих Соединённых Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает всё более острый характер», — заметил дипломат.
Он подчеркнул: в России понимают, что сама мысль о способности российской экономики противостоять внешнему давлению вызывает у Вашингтона «аллергию».
«Даже под “шквалом” ограничений и запретов мы готовы в срок обслуживать собственные долговые обязательства. Уверены, что попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьёзных инвесторов. Подорвут доверие к самим США», — резюмировал Анатолий Антонов.
Как сообщал Лайф, ранее Вашингтон расширил антироссийские санкции. Так, под ограничениями помимо Марии Захаровой оказались председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минтранса Виталий Савельев и ещё 13 россиян.