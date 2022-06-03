Шойгу определил новые задачи для улучшения тактики спецоперации на Украине

«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Кроме того, Шойгу попросил передать чеченским бойцам искренние слова благодарности за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований.
В свою очередь, Кадыров поблагодарил министра за высокую оценку работы спецподразделений.
«Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны министерства обороны России с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных верховным главнокомандующим», — заключил глава Чечни.
Кадыров регулярно сообщает об отправке групп добровольцев для участия в спецоперации по освобождению Донбасса. Перед этим они проходят подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.