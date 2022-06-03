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12:33 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу определил новые задачи для улучшения тактики спецоперации на Украине

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поставил новые задачи в рамках спецоперации на Украине, которые ускорят ее темпы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с главой оборонного ведомства, состоявшейся накануне.

Источник: © РИА Новости

«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Кроме того, Шойгу попросил передать чеченским бойцам искренние слова благодарности за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований.

В свою очередь, Кадыров поблагодарил министра за высокую оценку работы спецподразделений.

«Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны министерства обороны России с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных верховным главнокомандующим», — заключил глава Чечни.

Кадыров регулярно сообщает об отправке групп добровольцев для участия в спецоперации по освобождению Донбасса. Перед этим они проходят подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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