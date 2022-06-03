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16:17 (мск), источник: Ведомости

Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и украинскими военными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт.

Источник: Reuters

«Уже на Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», — рассказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).

По его словам, с украинской стороны скоро будет некому воевать. Силы территориальной обороны не смогут заменить армию, и военные видят это. Также Лукашенко напомнил об обещаниях Киева в адрес Польши, которые вызвали негативную реакцию среди военных.

«Они увидели, что он полякам предоставил статус. А это ведет к чему? Оттяпать запад [страны], — сказал Лукашенко. — Поэтому у них начинается это противостояние между президентом и военными. И я уверен, украинские военные снесут голову любому», — добавил Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил агентству УНИАН, что МИД Украины разработает законопроект об особом статусе поляков, аналогичный польскому закону. Власти Польши фактически приравняли граждан Украины к гражданам Польши, но без права голоса, и теперь похожий закон планируют принять на Украине.

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