17:07 (мск), источник: Lenta.Ru
Москва и Луганск официально стали побратимами
Собянин и Пилавов подписали декларацию о побратимстве Москвы и Луганска.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Москва и Луганск официально стали городами-побратимами. Декларацию об этом подписали мэр российской столицы Сергей Собянин и глава администрации города Луганска Манолис Пилавов, передает ТАСС.
Подписание соглашения о побратимстве произошло в рамках рабочей поездки Собянина в Луганскую народную республику (ЛНР). Стороны договорились о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Кроме того, Собянин и Пилавов выразили стремление к сотрудничеству и развитию взаимовыгодных связей Москвы и Луганска в научной области, в сферах транспорта и туризма.
Мэр Москвы подчеркнул, что столица окажет Луганску гуманитарную помощь для восстановления социальной, жилищной и инженерной инфраструктуры. В рамках визита Собянин осмотрел ряд объектов городского хозяйства, в восстановлении которых задействованы столичные эксперты.
1 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между городами.
Подписание соглашения прошло в присутствии главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина и первого зампредседателя Совета Федерации, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.