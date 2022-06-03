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17:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Москва и Луганск официально стали побратимами

Собянин и Пилавов подписали декларацию о побратимстве Москвы и Луганска.

Источник: Агентство «Москва»

Москва и Луганск официально стали городами-побратимами. Декларацию об этом подписали мэр российской столицы Сергей Собянин и глава администрации города Луганска Манолис Пилавов, передает ТАСС.

Подписание соглашения о побратимстве произошло в рамках рабочей поездки Собянина в Луганскую народную республику (ЛНР). Стороны договорились о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Кроме того, Собянин и Пилавов выразили стремление к сотрудничеству и развитию взаимовыгодных связей Москвы и Луганска в научной области, в сферах транспорта и туризма.

Мэр Москвы подчеркнул, что столица окажет Луганску гуманитарную помощь для восстановления социальной, жилищной и инженерной инфраструктуры. В рамках визита Собянин осмотрел ряд объектов городского хозяйства, в восстановлении которых задействованы столичные эксперты.

1 июня губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали соглашение о побратимстве между городами.

Подписание соглашения прошло в присутствии главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина и первого зампредседателя Совета Федерации, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

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