Экс-президент Польши Лех Валенса предложил Евросоюзу самораспуститься

«Вместо того чтобы пойти на компромисс с Польшей, союз должен самораспуститься и через несколько мгновений создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», — считает он.
По словам Валенсы, если бы Польша захотела вступить в новый союз, она вынуждена была бы принять как права, так и обязанности. В таком случае Варшава бы не допустила повтора сегодняшних «выходок». Политик выразил сожаление, что его мнение не было услышано.
«Ведь эти деньги все равно растратят и украдут. Без верховенства закона нет смысла жертвовать миллиарды евро впустую», — заключил он.
Польша вступила в конфликт с европейскими властями по окончании пандемии коронавируса. Брюссель выделил странам ЕС средства, чтобы те могли восстановить свою экономику. Однако план восстановления Польши одобрили значительно позже, так как в октября 2021 года ЕС выписал ей штраф. Польша должна была платить по €1 млн в день до того, как исполнит решение о прекращении работы дисциплинарной палаты судей.