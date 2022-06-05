Канцлер Австрии предложил ввести промежуточный этап вступления Украины в ЕС

«В настоящее время Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия в первую очередь направлены на прекращение (специальной военной операции.— “Ъ”). На таком этапе быстрое полное присоединение к Европейскому союзу в любом случае не может быть актуальным вопросом», — отметил Нехаммер (цитата по газете Kronen Zeitung).
Нехаммер также поддержал инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона, предложившего создать «европейское политическое сообщество». В начале мая президент Франции заявил, что «процесс вступления Украины в ЕС может занять многие годы и даже несколько десятилетий».
По словам австрийского канцлера, «практическим» вопросам, которые «обеспечивают тесные связи с ЕС», уделяется недостаточно внимания. Он счел необходимым развивать сотрудничество в ряде отраслей, в том числе — в сфере торговли, энергетической и климатической политики, транспорта, науки и образования, продовольственной безопасности, общей внешней политики, политики безопасности и обороны. Нехаммер также допустил возможность расширения с Украиной партнерства в рамках Европейской ассоциации свободной торговли, куда входят не входящие в ЕС Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. В Евросоюзе заявили, что решение о вступлении в союз будет принято после окончания военных действий на территории страны.