Россиянам стало проще расплачиваться в Турции Еще один турецкий банк подключился к приему банковских карт российской платежной системы "Мир"
Фоторепортажи
10Горящий хлеб: индийская аномалия грозит Европе катастрофой
16Праздничный салют в честь Дня Победы
19:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Канцлер Австрии предложил ввести промежуточный этап вступления Украины в ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что в процессе предоставления Украине членства в Евросоюзе (ЕС) следует ввести промежуточный этап. Господин Нехаммер считает, что ЕС следует разработать «европейскую подготовительную зону», благодаря которой потенциальные члены союза будут укреплять сотрудничество с ним и адаптироваться к его стандартам. По словам канцлера, Австрия шла подобным путем перед тем, как вступила в ЕС в 1995 году.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия в первую очередь направлены на прекращение (специальной военной операции.— “Ъ”). На таком этапе быстрое полное присоединение к Европейскому союзу в любом случае не может быть актуальным вопросом», — отметил Нехаммер (цитата по газете Kronen Zeitung).

Нехаммер также поддержал инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона, предложившего создать «европейское политическое сообщество». В начале мая президент Франции заявил, что «процесс вступления Украины в ЕС может занять многие годы и даже несколько десятилетий».

Макрон утверждал, что Евросоюз «не может быть единственным средством структурирования европейского континента», и предложил создать «европейское политическое сообщество», куда могла бы войти Украина.

По словам австрийского канцлера, «практическим» вопросам, которые «обеспечивают тесные связи с ЕС», уделяется недостаточно внимания. Он счел необходимым развивать сотрудничество в ряде отраслей, в том числе — в сфере торговли, энергетической и климатической политики, транспорта, науки и образования, продовольственной безопасности, общей внешней политики, политики безопасности и обороны. Нехаммер также допустил возможность расширения с Украиной партнерства в рамках Европейской ассоциации свободной торговли, куда входят не входящие в ЕС Швейцария, Лихтенштейн, Исландия и Норвегия.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз. В Евросоюзе заявили, что решение о вступлении в союз будет принято после окончания военных действий на территории страны.

Ксения Аскерова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Умер подозреваемый в убийстве Литвиненко
Опрос показал реальное отношение жителей Запада к спецоперации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь