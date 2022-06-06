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10:27 (мск), источник: ТАСС

В России прорабатывают создание базы заводских кодов мобильных телефонов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минцифры прорабатывает шаги по созданию в России базы заводских кодов телефонов (IMEI), присваиваемых мобильным телефонам по рекомендации Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе министерства.

Источник: Reuters

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минцифры по рекомендации ФСБ готовится к разработке единой базы кодов IMEI, присваиваемых мобильным телефонам. Спецслужбы, как пишет газета, выступают за создание такого реестра для «повышения эффективности оперативно-разыскных мероприятий». Подведомственный Минцифры НИИ, по данным публикации, изучал возможность создания базы IMEI, еще когда с ее помощью предлагалось бороться с незаконным ввозом техники.

«Сейчас тщательно прорабатываются дальнейшие шаги», — рассказали в пресс-службе в ответ на соответствующий запрос.

Также, как отметили в министерстве, речь идет, том числе, о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Согласно ответу пресс-службы Минцифры, в министерстве получили рекомендации ФСБ России и поддерживают данное предложение.

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