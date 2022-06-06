В России прорабатывают создание базы заводских кодов мобильных телефонов

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минцифры по рекомендации ФСБ готовится к разработке единой базы кодов IMEI, присваиваемых мобильным телефонам. Спецслужбы, как пишет газета, выступают за создание такого реестра для «повышения эффективности оперативно-разыскных мероприятий». Подведомственный Минцифры НИИ, по данным публикации, изучал возможность создания базы IMEI, еще когда с ее помощью предлагалось бороться с незаконным ввозом техники.
«Сейчас тщательно прорабатываются дальнейшие шаги», — рассказали в пресс-службе в ответ на соответствующий запрос.
Также, как отметили в министерстве, речь идет, том числе, о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Согласно ответу пресс-службы Минцифры, в министерстве получили рекомендации ФСБ России и поддерживают данное предложение.