Песков ответил на вопрос, как Путин относится к работе «Ельцин-центра»

Ранее кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал деятельность «Ельцин-центра» и потребовал признать его иностранным агентом.
«Знаю, что он (Путин) его (»Ельцин-центр«) посещал в свое время. Действительно, было посещение. Но впоследствии, действительно, некоторые эпизоды, связанные с работой этого центра, вызывали широкие споры, широкие дискуссии в общественности, а дальше нужно строго руководствоваться законом, как каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом,» — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как президент РФ Владимир Путин относится к «Ельцин-центру».
Песков отметил, что лично не ознакомился с призывом Никиты Михалкова, но в законе «определены критерии иноагента, и, собственно, наш Минюст как раз руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе».