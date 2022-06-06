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16:49 (мск), источник: © РИА Новости

Песков ответил на вопрос, как Путин относится к работе «Ельцин-центра»

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В работе «Ельцин-центра» были эпизоды, вызывавшие дискуссии общественности, но в законе есть критерии, согласно которым Минюст относит ту или иную организацию к иноагентам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Источник: © РИА Новости

Ранее кинорежиссер Никита Михалков раскритиковал деятельность «Ельцин-центра» и потребовал признать его иностранным агентом.

«Знаю, что он (Путин) его (»Ельцин-центр«) посещал в свое время. Действительно, было посещение. Но впоследствии, действительно, некоторые эпизоды, связанные с работой этого центра, вызывали широкие споры, широкие дискуссии в общественности, а дальше нужно строго руководствоваться законом, как каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом,» — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как президент РФ Владимир Путин относится к «Ельцин-центру».

Песков отметил, что лично не ознакомился с призывом Никиты Михалкова, но в законе «определены критерии иноагента, и, собственно, наш Минюст как раз руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе».

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