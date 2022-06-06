Центры выдачи паспортов России откроют в Бердянске, Энергодаре и других городах Запорожья

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Новые центры выдачи российских паспортов откроются в ближайшее время в Бердянске, Энергодаре и других городах Запорожской области. Об этом сообщил в понедельник заместитель начальника ГУ МВД региона Алексей Селиванов.
«Мы подобрали несколько помещений в ряде городов Запорожской области. Это и Бердянск, и Энергодар, и другие населенные пункты, в которых в ближайшее время будут открываться паспортные центры, чтобы жителям других районов, кроме Мелитопольского, не нужно было ездить в Мелитополь, а прямо они могли приходить по месту своего жительства и подавать заявление на российское гражданство», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
Селиванов отметил, что пока систему электронных очередей не получается ввести из-за проблем со связью. «В Запорожской области у нас есть проблемы со связью, потому что украинская связь рухнула, а российская связь только-только зашла. Сейчас не у всех есть новый российский оператор, поэтому пока мы еще не можем наладить электронную очередь, но процесс идет», — пояснил он.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что более 70 тыс. жителей уже подали заявки на получение российского гражданства.
25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины будет действовать упрощенный порядок обращения для получения российского гражданства.