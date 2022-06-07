Путин присвоил генеральские звания 17 сотрудникам МЧС и Росгвардии

Президент Владимир Путин присвоил семи сотрудникам МЧС высшие воинские и специальные звания, сообщает пресс-служба ведомства.
Воинское звание генерал-полковника присвоено замглавы МЧС Николаю Гречушкину, генерал-майора — директору департамента информационных технологий и связи Сергею Ефименко.
Специальные звания генерал-лейтенанта внутренней службы получили:
Звания генерал-майора внутренней службы удостоены:
Как сообщил в своем Telegram председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейшн, в соответствии с этим же указом высшие звания присвоили руководителям Росгвардии.
Звание генерал-полковника:
Звание генерал-лейтенанта:
Хинштейн сообщил, что еще шести начальникам территориальных управлений Росгвардии присвоили звание генерал-майора полиции.
На портале правовой информации и на сайте Кремля документы пока не опубликованы.
В апреле Ильяш вместе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Бондаревым посетили Главный военный клинический госпиталь Росгвардии и вручили награды участникам военной операции на Украине. Захаров 7 апреля вручал погоны генерал-лейтенанта главе Чечни Рамзану Кадырову (о присвоении ему этого звания чеченские власти сообщили 28 марта).
Ранее он служил в звании генерал-майора, которого был удостоен в 2013 году. Конашенков с 2015 года освещал военную операцию в Сирии, а с начала операции на Украине проводит ежедневные брифинги о ходе боевых действий.
2 июня Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Александру Куренкову, который за несколько дней до этого возглавил МЧС. Как сообщили источники РБК, до своего назначения Куренков участвовал в военной операции на Украине в составе Росгвардии. В декабре 2021 года он получил звание генерал-майора.
Глава Росгвардии Виктор Золотов, говоря об участии сотрудников ведомства в боевых действиях на Украине, заявлял, что они выполняют «все поставленные задачи» совместно с вооруженными силами.