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16:39 (мск), источник: РБК

Путин присвоил генеральские звания 17 сотрудникам МЧС и Росгвардии

Высшие воинские и специальные звания получили семь сотрудников МЧС и несколько руководителей Росгвардии. Кроме того, Путин присвоил звание генерал-лейтенанта представителю Минобороны Конашенкову.

Источник: AP 2022

Президент Владимир Путин присвоил семи сотрудникам МЧС высшие воинские и специальные звания, сообщает пресс-служба ведомства.

Воинское звание генерал-полковника присвоено замглавы МЧС Николаю Гречушкину, генерал-майора — директору департамента информационных технологий и связи Сергею Ефименко.

Специальные звания генерал-лейтенанта внутренней службы получили:

  • директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы Ринат Еникеев;
  • начальник ГУ МЧС по Ростовской области Сергей Филиппов;
  • начальник ГУ МЧС по Приморскому краю Роман Чурсин.

Звания генерал-майора внутренней службы удостоены:

  • начальник ГУ МЧС по Республике Коми Алексей Пархомович;
  • начальник ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

Как сообщил в своем Telegram председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейшн, в соответствии с этим же указом высшие звания присвоили руководителям Росгвардии.

Звание генерал-полковника:

  • заместителю директора Игорю Ильяшу;
  • командующему Северо-Кавказским округом Сергею Захарову;
  • командующему Южным округом Игорю Турченюку.

Звание генерал-лейтенанта:

  • первому заместителю командующего Сибирским округом Эдуарду Живаеву;
  • заместителю начальника Главного штаба Александру Ковтуну;
  • командующему Объединенной группировкой войск (сил) Владимиру Макееву;
  • начальнику Главного управления собственной безопасности Ивану Шмелеву.

Звание генерал-майора:

  • заместителю командующего Уральским округом Владимиру Корневу;
  • заместителю командующего Южным округом Мирзе Мирзаеву;
  • руководителю департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Сергею Шевчуку.

Хинштейн сообщил, что еще шести начальникам территориальных управлений Росгвардии присвоили звание генерал-майора полиции.

На портале правовой информации и на сайте Кремля документы пока не опубликованы.

В апреле Ильяш вместе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Бондаревым посетили Главный военный клинический госпиталь Росгвардии и вручили награды участникам военной операции на Украине. Захаров 7 апреля вручал погоны генерал-лейтенанта главе Чечни Рамзану Кадырову (о присвоении ему этого звания чеченские власти сообщили 28 марта).

Кроме того, передает ТАСС, Путин подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта официальному представителю Минобороны Игорю Конашенкову.

Ранее он служил в звании генерал-майора, которого был удостоен в 2013 году. Конашенков с 2015 года освещал военную операцию в Сирии, а с начала операции на Украине проводит ежедневные брифинги о ходе боевых действий.

2 июня Путин присвоил звание генерал-лейтенанта Александру Куренкову, который за несколько дней до этого возглавил МЧС. Как сообщили источники РБК, до своего назначения Куренков участвовал в военной операции на Украине в составе Росгвардии. В декабре 2021 года он получил звание генерал-майора.

Глава Росгвардии Виктор Золотов, говоря об участии сотрудников ведомства в боевых действиях на Украине, заявлял, что они выполняют «все поставленные задачи» совместно с вооруженными силами.

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