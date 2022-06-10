В Финляндии сообщили о планах по строительству заграждений на границе с РФ

«Правительство Финляндии планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе», — рассказала министр внутренних дел страны Криста Микконен.
На российско-финской границе построят заграждения на ключевых участках. Также будут строиться подъездные пути, дороги, здания и ограждения различного типа. На эти цели пограничная служба получит дополнительное финансирование.
В Хельсинки полагают, что по-прежнему много людей будут пытаться попасть в Европу через Финляндию, что может быть использовано как средство политического давления.
Ранее в Польше сообщили о завершении строительства 120 км ограждения высотой 5,5 м на границе с Белоруссией. До конца июня стена будет достроена, ее длина составит 187 км.