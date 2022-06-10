Право на тишину: штрафы за шум в ночное время будут увеличены На сколько и за что теперь могут штрафовать нарушителей тишины и в каких случаях жаловаться можно не только в полицию
Фоторепортажи
10Горящий хлеб: индийская аномалия грозит Европе катастрофой
14В Лондоне открылось Цветочное шоу в Челси
01:48 (мск), источник: Аргументы и факты

В Финляндии сообщили о планах по строительству заграждений на границе с РФ

Финляндия построит на границе с Россией заграждения, которые помогут подготовиться к различным угрозам безопасности границ, в том числе незаконной миграции, сообщает пресс-служба МВД республики.

Источник: Reuters

«Правительство Финляндии планирует установить заграждения в критических районах на восточной границе», — рассказала министр внутренних дел страны Криста Микконен.

На российско-финской границе построят заграждения на ключевых участках. Также будут строиться подъездные пути, дороги, здания и ограждения различного типа. На эти цели пограничная служба получит дополнительное финансирование.

В Хельсинки полагают, что по-прежнему много людей будут пытаться попасть в Европу через Финляндию, что может быть использовано как средство политического давления.

Ранее в Польше сообщили о завершении строительства 120 км ограждения высотой 5,5 м на границе с Белоруссией. До конца июня стена будет достроена, ее длина составит 187 км.

 Он вам не Иван. Как на самом деле звали известных русских писателей?
«Нет надежды!» «Жертва Лукашенко» больше не нужна Польше?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь