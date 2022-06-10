В России ограничат проведение митингов у объектов инфраструктуры

Публичные мероприятия предлагается запретить и на территориях зданий органов публичной власти, культовых помещений и религиозных организаций. Перечень таких территорий не исчерпывающий — законопроект предусматривает и дополнительные ограничения решением региональных властей для других мест, «если это обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями» субъекта РФ.
В остальном новый законопроект предусматривает изменения в существенную часть базового российского законодательства в соответствии с еще не принятым сводным законопроектом об иноагентах. Он прошел только первое чтение. Среди новелл сводного закона об иноагентах перечислены виды деятельности, которые будут недоступны для признанных иноагентами лиц и организаций. Среди ограничений — отказ в допуске к гостайне, недопуск к выдвижению в ОНК, запрет выдвижения и способствования этой деятельности на выборах и референдумах, запрет на пожертвования политическим партиям. Иностранным агентам нельзя будет служить в армии, устраиваться на работу на госслужбу и т. д. — это депутаты и сенаторы предлагают теперь зафиксировать в профильных законах.
По словам одного из авторов поправок, сенатора Андрея Климова, нет ничего удивительного в том, что законопроект, предлагающий корреспондирующие поправки, был внесен до принятия основного закона: «Ко всем подобным законопроектам нужно вносить корреспондирующие поправки. В базовом законопроекте был прописан перечень актов, которые подлежат изменению». По его словам, они дождались концептуальной поддержки инициативы в первом чтении и после этого внесли свои предложения. «Если базовый законопроект уточнится ко второму чтению, поправки будут внесены и в этот законопроект», — добавляет он.
Он приводит в пример поправки, которые изменили наименование «члены Совета Федерации» на «сенаторы» после поправок в Конституцию, говоря, что они также были внесены одновременно.
Юрист Иван Брикульский говорит, что это распространенная практика, называя ее «законодательной аномалией». По его словам, внесение «технического» законопроекта по факту означает гарантию принятия основного законопроекта. Адвокат Максим Крупский называет некоторые вводимые нормы «дискриминационными». К примеру, говоря о норме, запрещающей иноагентам производить и распространять продукцию для детей, он отметил, что она приравнивает любую информацию от иностранных агентов в этом поле к информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
В написании статьи участвовали Елена Мухаметшина и Валерия Мишина