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22:33 (мск), источник: РБК

Шольц исключил отмену санкций после завершения военной операции

Санкции против России не будут отменены после прекращения боевых действий на Украине, завил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем. Трансляция опубликована Der Spiegel. Обязательным условием Шольц назвал нормализацию ситуации.

Источник: Reuters

По его словам, Россия должна осознать, что она не может диктовать Киеву условия мира. Ей необходим диалог с Украиной, который позволит гарантировать территориальную целостность и суверенитет этой страны, указал он.

Во время визита в Белград немецкий канцлер призвал Сербию присоединиться к санкциям Евросоюза против России.

«Мы ожидаем, что санкции будут применены и теми странами, которые находятся в процессе вступления в ЕС», — отметил он после переговоров с Вучичем. Однако тот ответил резко: Сербия не будет ничего предпринимать под давлением.

Сербский лидер заявлял, что его страна не намерена поддерживать ограничения в отношении России.

«Сербия не будет топтать и гасить свою дружбу, которая у нее есть на востоке», — отмечал Вучич. По его словам, Сербия будет сопротивляться этому столько, сколько возможно.

Ранее Шольц уже заявлял, что с России могут быть сняты ограничения только при заключении соглашения с Украиной. При этом, подчеркивал он, речи о «продиктованном мире» быть не может. «Украина решает эти вопросы [об отмене ограничений]. Мы не можем вести переговоры от их имени, так или иначе», — указывал глава немецкого правительства. По его словам, санкции были введены Западом, чтобы Россия вывела войска.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, усомнился, что Запад откажется от санкций. По его словам, ограничительные меры «были сочинены не за одну ночь», а готовились давно.

В начале июня Евросоюз ввел очередной, шестой пакет санкций против России, который включает частичное эмбарго на российскую нефть.

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