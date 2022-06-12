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13:11 (мск), источник: Газета.Ру

Глава МВД Сербии Вулин выступил против сокращения сотрудничества с Россией

Прекращение близких отношений с Москвой противоречит интересам Белграда, объявил министр внутренних дел Сербии Александар Вулин, пишет газета «Вечерне новости». По его словам, от страны постоянно ожидают того, что она будет пренебрегать собственными интересами.

Источник: AP 2022

«Начиная с Нишской декларации и до сегодняшнего дня от нас постоянно ожидают, что мы будем делать что-то для других и пренебрегать своими собственными интересами. Не в интересах Сербии участвовать в конфликтах великих, и не в интересах Сербии уменьшать близость и сотрудничество с Россией и ее руководством. Великие державы Запада не могут делать с Россией именно то, что хотят, поэтому они лечат свое разочарование в Сербии. И когда они просят нас ввести санкции против России, они знают, что в экономическом смысле для России это незначительный факт, но в моральном смысле это сильный удар», — отметил Вулин.

С точки зрения главы МВД Сербии, западные государства пытаются заставить «измученную Сербию» быть вместе с ними в вопросах давления на Россию. По мнению Вулина, у Запада есть все, кроме «морали и твердости в своих принципах».

Ранее сербский президент Александар Вучич заявил, что в ходе своего визита в Балканские страны канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от Белграда ввести санкции в отношении России.

Иван Половинин

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