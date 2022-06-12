Финляндия исключила членство в НАТО без Швеции

Финляндия не присоединится к Североатлантическому альянсу без Швеции, заявил финский президент Саули Ниинистё во время пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, прибывшим с визитом в Финляндию. 13 июня Столтенберг посетит Швецию.
«Я говорю, что шведское дело — наше. Это означает, что мы будем идти вперед рука об руку», — сказал Ниинистё (цитата по NRK).
Хельсинки и Стокгольм подали заявки на вступление в альянс 18 мая. Одобрить их членство в НАТО должны все страны-члены, однако Турция выступила против присоединения этих североевропейских стран к блоку. Анкара недовольна тем, что они давали убежище участникам организаций, признанных в Турции террористическими — например, Рабочей партии Курдистана, и не выдавали их по запросу турецкой стороны. Кроме того, Швеция и Финляндия вводили против республики санкции.
«Поэтому я остаюсь в тесном контакте с вами, Саули, и вашими коллегами, со Швецией и с нашим союзником Турцией по этому вопросу. Мои сотрудники также находятся в тесном диалоге с официальными лицами из всех трех стран, чтобы решить законные турецкие проблемы и продвинуться вперед по вашему вступлению в наш альянс», — сказал он финскому лидеру.
Швеция и Финляндия, ранее придерживавшиеся политики военного нейтралитета, решили стать членами альянса на фоне потенциальной «российской угрозы». Обе страны планируют вступить в НАТО с условием, что на их территории не будут размещать военные базы и ядерное оружие.
За быстрое присоединение двух государств к альянсу выступил президент США Джо Байден. Он поддержал усилия Столтенберга в решении данного вопроса, но подчеркнул, что необходимо учитывать интересы по безопасности всех союзников. Французский лидер Эмманюэль Макрон, комментируя возражения Турции, заявил, что ей следует «уважать суверенный выбор» кандидатов в члены альянса, и выразил надежду на скорое разрешение вопроса.
Российский президент Владимир Путин указывал, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО не создает «непосредственной угрозы» стране. «Это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно во внешнеполитических интересах Соединенных Штатов. Но расширение военной инфраструктуры на территории этого региона безусловно вызовет нашу ответную реакцию», — сказал Путин.