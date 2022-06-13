10:19 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин уволил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества
Наталья Поклонская освобождена от должности замглавы Россотрудничества. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
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Президент назначил Наталью Поклонскую на этот пост 2 февраля. В Россотрудничестве она занималась защитой прав соотечественников.
Наталья Поклонская была в числе тех, кто не поддержал российскую военную операцию на Украине. Она заявила, что не хочет, чтобы на Киев или любой другой украинский город падали бомбы, а также говорила, что используемая военными буква «Z» символизирует горе и трагедию.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков после последнего высказывания пообещал сделать выводы и сказал, что символы Z и V стали «народным символом поддержки» российской армии. В Госсовете Крыма предложили лишить Поклонскую госнаград.
Наталья Поклонская родилась в Луганской области (Украинская ССР) в 1980 году. С 2002 года служила в прокуратуре Украины. В 2014 году открыто поддержала отделение полуострова от Украины, после чего получила должность прокурора Крыма. С 2016 по 2021 год была депутатом Госдумы от «Единой России». В октябре 2021 года ее назначили послом в Кабо-Верде, но позднее она отказалась от этой должности по личным причинам.
Лаура Кеффер