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11:47 (мск), источник: РБК

Клинтон заявила о преждевременности переговоров Украины и России

Она пояснила, что соглашается с Украиной в ее требовании к России отвести войска на позиции до 24 февраля, отметив, что пока «нельзя торопиться с переговорами».

Источник: Reuters

Время для переговоров России и Украины пока еще не настало, заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью France Culture, передает Le Point. Она полагает, что окончательным успехом в текущей ситуации должно стать «поражение» России. Клинтон согласилась с позицией Киева, который неоднократно требовал отвода российских войск с украинских территорий на позиции, которые они занимали до 24 февраля.

Я поддерживаю украинцев, а это значит, что пока нельзя торопиться с переговорами.

Хиллари Клинтон

Она также прокомментировала высказывание французского президента Эмманюэля Макрона, который в начале июня заявил, что западным лидерам не стоит «унижать Россию», чтобы после окончания боевых действий оставался шанс на разрешение ситуации дипломатическим путем. Клинтон назвала позицию Макрона «устаревшей» и заявила, что, по ее мнению, «Путин давно перешел красную черту».

Она также предложила больше прислушиваться к лидерам стран Прибалтики и Польши, которые «находятся на передовой» и имеют, по ее словам, «гораздо более четкое представление о том, кто такой Путин на самом деле и каковы его цели».

В начале апреля в интервью NBC Клинтон призывала удвоить санкционное давление на Россию с тем, чтобы заставить ее закончить военные действия на Украине.

По ее мнению, в них заключается угроза не только для Украины, но также для Европы и демократии.

Лидеры стран ЕС, в отличие от экс-госсекретаря США, выступают за возобновление переговорного процесса между Киевом и Москвой, который застопорился в апреле. Об этом, в частности, говорили Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в конце мая. При этом они подчеркивали необходимость вывода российских войск. Шольц также отмечал, что переговоры должны стать более конкретными.

Президент Владимир Путин подтверждал готовность к возобновлению диалога с Украиной. В том, что он прервался, Москва обвиняет Киев и считает, что украинские власти отказались от ранее достигнутых договоренностей, заведя таким образом ситуацию в тупик.

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