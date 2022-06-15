В июне пять планет выстроятся в одну линию Для наблюдений даже не понадобится телескоп
Фоторепортажи
10Горящий хлеб: индийская аномалия грозит Европе катастрофой
16Праздничный салют в честь Дня Победы
04:45 (мск), источник: ТАСС

WP: США скоро передадут Украине еще восемь РСЗО

Обозреватель The Washington Post сообщил, что в среду первая группа украинских военных завершит обучение применению HIMARS, и на следующей неделе система будет развернута.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Власти США в скором времени передадут Украине еще восемь реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус пишет в статье, опубликованной во вторник на сайте издания.

В начале июня американские власти объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает в себя поставку РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним. В первую партию вошли четыре системы. Как отмечает со ссылкой на неназванных американских должностных лиц Игнатиус, упомянутые вооружения уже переданы Киеву, «еще восемь [систем] прибудут в скором времени».

По сведениям Игнатиуса, первая группа украинских военных завершит обучение применению HIMARS в среду, на следующей неделе система будет развернута.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США и их союзники ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.

Справка
Внешнее управление: что ждет иностранные компании, уходящие из России

Разобрались, что в соответствии с этим документом ждет иностранные компании, которые решают покинуть российский рынок.

 Путин убежден, что основные обязательства по реконструкции страны должны взять на себя США и их союзники
Что на самом деле объединяет Россию?
Спецоперация на Украине
Антонов призвал прекратить потворствовать геноциду в Донбассе
Россия 15 июня откроет коридор для эвакуации с химзавода «Азот»
МО сообщило о расстреле националистами 32 украинских военных
Минобороны показало работу топографов по подготовке «Искандеров»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь