04:45 (мск), источник: ТАСС
WP: США скоро передадут Украине еще восемь РСЗО
Обозреватель The Washington Post сообщил, что в среду первая группа украинских военных завершит обучение применению HIMARS, и на следующей неделе система будет развернута.
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ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Власти США в скором времени передадут Украине еще восемь реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус пишет в статье, опубликованной во вторник на сайте издания.
В начале июня американские власти объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает в себя поставку РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним. В первую партию вошли четыре системы. Как отмечает со ссылкой на неназванных американских должностных лиц Игнатиус, упомянутые вооружения уже переданы Киеву, «еще восемь [систем] прибудут в скором времени».
По сведениям Игнатиуса, первая группа украинских военных завершит обучение применению HIMARS в среду, на следующей неделе система будет развернута.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США и их союзники ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.