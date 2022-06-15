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07:28 (мск), источник: Life.ru

Москва призвала Анкару решить вопрос в Сирии мирным путём

Возможную операцию Турции на территории Сирии Россия считает неразумной и убедительно призывает Анкару к мирному урегулированию этого вопроса, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. В начале «астанинских» переговоров по Дамаску дипломат отметил, что участники обсудят ситуацию «на земле».

Источник: AP 2022

«Это особенно важно в свете озвученных планов президента Турции по проведению военной операции на севере Сирии против курдских формирований. Мы считаем, что это был бы неразумный шаг, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряжённости и новому витку вооружённого противостояния в этой стране», — сказал Лаврентьев.

Москва будет призывать Анкару к отказу от такого шага и попытке мирно, путём диалога решить озабоченности, добавил спецпредставитель Кремля. Российская сторона готова при этом оказать всяческую поддержку, резюмировал Лаврентьев.

В эти дни, 15—16 июня, в Казахстане проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) «астанинского» процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

Ранее Лайф писал, что 1 июня Эрдоган объявил о новой антитеррористической операции в районах Манбиджа и Телль-Рифъата на севере Сирии, чтобы очистить регионы от членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС). Москва надеется, что Анкара воздержится от действий, которые могут привести к ухудшению и без того непростой ситуации в арабской республике.

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