Москва призвала Анкару решить вопрос в Сирии мирным путём

«Это особенно важно в свете озвученных планов президента Турции по проведению военной операции на севере Сирии против курдских формирований. Мы считаем, что это был бы неразумный шаг, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряжённости и новому витку вооружённого противостояния в этой стране», — сказал Лаврентьев.
Москва будет призывать Анкару к отказу от такого шага и попытке мирно, путём диалога решить озабоченности, добавил спецпредставитель Кремля. Российская сторона готова при этом оказать всяческую поддержку, резюмировал Лаврентьев.
В эти дни, 15—16 июня, в Казахстане проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) «астанинского» процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
Ранее Лайф писал, что 1 июня Эрдоган объявил о новой антитеррористической операции в районах Манбиджа и Телль-Рифъата на севере Сирии, чтобы очистить регионы от членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС). Москва надеется, что Анкара воздержится от действий, которые могут привести к ухудшению и без того непростой ситуации в арабской республике.